Глава ОГА оценил готовность Донецкой области к военной угрозе

Донецкая область выполняет весь комплекс мероприятий, необходимый для адекватного ответа на вызовы любого характера — как техногенного, так и военного. Об этом заявил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он отметил, что готовности Донетчины к чрезвычайным ситуациям доложил на штабной тренировке по вопросам гражданской защиты, которая состоялась сегодня под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева в рамках заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



По словам Кириленко, среди вопросов, требующих доработки — система централизованного оповещения, поэтому в нынешнем году предусмотрели средства на ее модернизацию.



Также он сообщил, что областная власть продолжает работу по инспекции и оценке состояния защитных сооружений, предназначенных для укрытия гражданского населения.



«Большинство из них готово принимать людей в случае необходимости. Работаем над тем, чтобы сделать их не только безопасными, но удобными», — подчеркнул глава ОГА.



Он добавил, что на Донетчине был разработан и передан ГСЧС Украины план эвакуации населения на особый период, а сейчас нарабатывается и уточняется план эвакуации людей и материальных ценностей в мирное время.



«Все это — шаги, которые делают нас готовыми к любому развитию событий, к стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям разного характера. Ведь понимаем, что эффективная система гражданской защиты особенно важна для Донбасса и Луганщины, где уже восьмой год подряд продолжаются боевые действия», — резюмировал Кириленко.

Президент Владимир Зеленский по итогу заседания Совета национальной безопасности и обороны вечером 24 января заявил, что для деэскалации на Донбассе делается все возможное.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Украине «абсолютно контролируемой» и призвал сохранять спокойствие.



Министр обороны Алексей Резников заверил, что украинцам не стоит собирать «тревожные чемоданчики», несмотря на новости об угрозе российского вторжения. Он обратился с призывом сохранять спокойствие, уточнив, что в течение 8 лет идет война, а Вооруженные силы готовы защитить украинцев и дать отпор агрессору.