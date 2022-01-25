Командира снайперов боевиков, которые обстреливали Донецкий аэропорт, осудили на 9 лет тюрьмы

Контрразведка Службы безопасности Украины установила личность командира снайперского подразделения боевиков, которое обстреливало украинских военных в Донецком аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, этим боевиком является житель Донецкой области, который в январе 2015 года добровольно присоединился к группировке «ДНР». С тех пор активно участвовал в боевых действиях против сил АТО.



Спецслужбой установлены факты его участия в боевых действиях против украинских защитников Донецкого аэропорта.



«Кроме того, злоумышленник систематически собирал разведданные по подразделениям Вооруженных Сил Украины на востоке нашего государства. Полученные сведения передавал представителям спецслужб РФ. Его "кураторов" интересовала информация о количестве, расположении позиций и передислокации украинских войск», — говорится в сообщении.



В настоящее время боевик скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории.



По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.



«Осужденный объявлен в розыск. Начало срока отбывания наказания исчисляется со дня его задержания и приведения приговора в исполнение», — добавили в СБУ.