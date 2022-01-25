Чехия готова отправить военных в Украину

Власти Чехии не исключают варианта отправки в Украину военных, чтобы оказать помощь в противостоянии российской агрессии, если поступит соответствующий запрос от Киева. Такое заявление сделала министр обороны Чехии Яна Чернохова в ходе интервью Denik N.



Отвечая на вопрос, собирается ли Прага отправлять в Украину контингент вроде канадского, она сказала, что с такой просьбой Киев не обращался.



«О наших военных нас еще никто не спрашивал. Если поступит запрос, мы его рассмотрим», — заявила Чернохова.



При этом она ответила утвердительно о намерении отправить в Украину артиллерийские снаряды калибра 52 мм.



Кроме этого, министр заверила, что в случае возникновения военного конфликта в Украине Чехия поможет в размещении на своей территории женщин и детей.



«Если произойдет конфликт и Украине нужно будет отправить женщин и детей в безопасное место, Чехия может помочь», — отметила она.



По утверждению Черноховой, в Чехии внимательно наблюдают за тем, как развивается ситуация вокруг Украины. Она пояснила, что Украина «очень близкая нам страна». К тому же в Чехии проживает большая украинская община, и если украинцы решат вернуться домой, то «мы это ощутим».



Также министр напомнила, что РФ давно проводит свою политику в отношении Украины.



«Такие же тенденции в Грузии, в Беларуси, в Казахстане — это тоже из учебника гибридных угроз, эти вещи связаны. Чехии следует вести переговоры по этим вопросам, потому что с точки зрения нашей экономической дипломатии (речь идет о санкциях против России) это не выгодно ни одной из сторон. Но Россия вообще не предприняла никаких шагов, чтобы изменить ее. Пока нас информировали, что на границе никто не хочет эскалации конфликта. Но чем это завершится, никто не знает», — подытожила Чернохова.

Министерство обороны Чехии окажет поддержку Украине, предоставив ВСУ артснаряды.