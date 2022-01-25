Украина сможет провести выборы на временно оккупированных территориях Донбасса только после того, как будут урегулированы вопросы безопасности. Об этом эфире телеканала «Рада» заявила вице-премьер-министр- министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



По ее словам, на прошлой неделе состоялась встреча с представителями комитета иностранных дел британского парламента. В разговоре она заявила о невозможности проведения сейчас выборов на временно неподконтрольной украинским властям территории, потому что в первую очередь необходимо решить вопросы безопасности.



Верещук считает, что, учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью, выборы там невозможны, даже если будет предоставлен мандат ОБСЕ или другой международной организации. Данный политический вопрос можно рассматривать лишь через некоторое время после деоккупации, потому как только в таком случае выборы будут иметь легальный, легитимный и признанный на международном уровне статус.



«Партнеры на эту тему не сделали никаких замечаний, когда с нашей стороны получили пояснения, что происходит с Минскими соглашениями и почему нельзя привязывать санкционную политику к этим соглашениям. РФ их не выполняет и вообще не собирается выполнять», — подчеркнула Верещук.