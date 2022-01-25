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Администрация Байдена проведет два секретных брифинга из-за ситуации вокруг Украины — CNN

25 января 2022, 16:21

Администрация Байдена проведет два секретных брифинга из-за ситуации вокруг Украины — CNN

Сегодня, 25 января, администрация президента США Джо Байдена проведет два секретных брифинга по кризису вокруг Украины для помощников руководства Палаты представителей и Сената, а также сотрудников комитетов. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает CNN.

Как сообщается, брифинги состоятся в связи с тем, что до 8500 американских военнослужащих были приведены в повышенную боевую готовность для возможного развертывания в Восточной Европе, поскольку российские войска концентрируются на границе с Украиной.

По информации CNN, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для всех членов в каждой из своих палат.

Брифинги проходят, когда США предупреждают, что потенциальное вторжение России в Украину может быть неизбежным. Государственный департамент в воскресенье сократил штат посольства США в Киеве, с отъездом второстепенных сотрудников и членов семьи из «излишней осторожности».

Отмечается, что администрация Байдена находится на завершающей стадии определения конкретных воинских частей, которые она хочет отправить в Восточную Европу.

«По словам высокопоставленного чиновника, президент обсудил варианты увеличения численности американских войск в странах Балтии и Восточной Европе со своими высокопоставленными военными во время брифинга в Кэмп-Дэвиде в субботу. Отправка военных подкреплений в Восточную Европу будет направлена на сдерживание и успокоение союзников. Не было никаких предположений о том, что боевые части США будут развернуты в Украине или примут участие в каких-либо боевых действиях», — сообщает CNN.

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