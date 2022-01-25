Очередная партия военной помощи от США прибыла в Украину

Очередная партия технической помощи от США для Вооруженных сил Украины прибыла 25 января в международный аэропорт «Борисполь». В ее состав вошли современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



«Очередная доставка международной технической помощи США для ВСУ уже в Украине. Партию встречают коллеги из Минобороны и посольства США в международном аэропорту "Борисполь". В пакете современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения. Укрепляем обороноспособность!», — написала Маляр в Facebook.



Она также поблагодарила американских партнеров за поддержку.



Решение о выделении помощи украинской стороне на фоне скопления российских войск на границе Украины в декабре 2021 года принял президент США Джо Байден. Первая часть военной помощи от США поступила 22 января. Она включала около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для военных на Донбассе.