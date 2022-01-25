Донецкая область по показателям новых случаев COVID-19 соответствует «оранжевой» зоне

В Донецкой области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19. Об этом сказал замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко на брифинге во вторник.



«За минувшие сутки добавилось 788 человек с лабораторно подтвержденным COVID-19. Из них за вчера 204 ребенка. Остальные показатели в допустимых пределах и уровень заболеваемости в области в два раза в среднем ниже, чем по Украине», — сообщил представитель облздрава.



Педенко добавил, что в настоящее время в учреждениях здравоохранения области 558 коек заняты больными с подтвержденным COVID-19, и 173 человека — с подозрением на COVID-19. В том числе 429 больных нуждаются в кислородной поддержке, 22 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.