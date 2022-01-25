Украина подписала меморандумы с операторами сотовой связи о виртуальном номере для жителей ОРДЛО и Крыма

Министерство реинтеграции подписало меморандумы о сотрудничестве с двумя операторами мобильной связи об услуге «виртуального номера» для жителей оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Меморандумы подписаны с ООО «Лайфселл» и ООО «Интертелеком».



Жители оккупации смогут приобрести украинский номер телефона и пользоваться им через мобильный Интернет или Wi-Fi, используя приложения «BiP» от ООО «Лайфселл» или «IT Phone» от ООО «Интертелеком».



Виртуальный номер для жителей оккупации стал доступен летом 2021 года.