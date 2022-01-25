СБУ раскрыла на Луганщине межрегиональную группу, которая подделывала COVID-документы

В Луганской области Служба безопасности Украины раскрыла межрегиональную группу, которая массово подделывала сертификаты о прививках от коронавируса и справки о негативных ПЦР-тестах.



Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным следствия, организовал противоправную деятельность директор «Центра первичной медико-санитарной помощи» одного из районов Харьковской области. Мужчина является депутатом местного совета.



Кроме того, к «бизнесу» причастны двое жительниц Луганщины, возглавлявших частную коммерческую структуру по трудоустройству за рубежом, а поддельные COVID-сертификаты были частью «пакета» их клиентов.



«Депутат местного совета отвечал за "достоверность" фальшивок. Он обеспечивал внесение данных о прививке в электронную систему eHealth по отношению к украинцам, которых на самом деле не вакцинировали. Стоила такая фальшивка в 2,2 тыс. грн. Клиентская сеть злоумышленников распространялась на Харьковскую, Луганскую, Полтавскую и Киевскую области. Схема действовала полгода с месячным оборотом более 100 тыс. грн», — рассказали в СБУ.



Правоохранители задокументировали 8 эпизодов с поддельными COVID-документами. Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.