Тонкости дипломатической игры: Зеленский — о вывозе сотрудников посольств из Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что вывоз из Украины некоторыми странами части своих дипломатов является «тонкостями сложной дипломатической игры», и это не означает неизбежной эскалации. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook во вторник.



«Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации, и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем совместно, действуем единой командой», — сказал Зеленский.



Он заявил, что в стране ситуация контролируется во всех направлениях, включая энергетику, ситуацию с ковидом и т.д.



«Главное — хватает сил, чтобы держать все под контролем и побеждать все попытки дестабилизации. Хватает и хватит», — подчеркнул Зеленский.







По состоянию на 24 января четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.



Министерство иностранных дел Канады приняло решение о временном отзыве несовершеннолетних детей своих сотрудников в посольстве в Украине и сопровождающих их членов семей.

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