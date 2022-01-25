Акция ФОПов в Киеве: Полиция сообщила количество пострадавших, открыты уголовные дела

В результате столкновений на акции ФОПов в Киеве во вторник 18 полицейских и трое митингующих получили телесные повреждения разной степени тяжести. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.



«Во время мероприятия между митингующими и правоохранителями возникли стычки из-за того, что активные участники акции вели себя агрессивно, пытались прорвать кордон полицейских на охраняемую территорию Верховной Рады Украины и устроили толкотню. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои действия митингующие не реагировали, чтобы восстановить правопорядок, полицейские немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили их», — говорится в сообщении.



По официальным данным, 18 полицейских и три участника акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Участников, которые сопротивлялись требованиям правоохранителей и совершали противоправные действия, доставили в Печерское управление полиции.



«Кроме того, в сети интернет распространилась информация о том, что один из митингующих скончался. Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские предоставили первую медицинскую помощь», — добавили в полиции Киева.



Также сообщается, что по указанным фактам открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство и по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Продолжаются следственные действия.

Во вторник, 25 января, на митинг предпринимателей-физлиц (ФОП) в Киеве вышли более тысячи человек. Протестующие требовали от власти упростить систему налогообложения. Участники акции пытались прорваться к центральному входу Верховной Рады. Правоохранители начали их оттеснять, и начались столкновения