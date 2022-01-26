Сутки на Донбассе: 5 обстрелов, ранены двое украинских военных

За минувшие сутки, 25 января, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.



Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.



Боевики вели обстрелы в направлении Авдеевки, применяя автоматические и станковые противотанковые гранатометы.



Поблизости Марьинки они стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Вблизи Широкино незаконные вооруженные формирования применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.



Кроме того, на окраине населенного пункта Пищевик боевики применили беспилотник, с помощью которого сбросили выстрелы ВОГ-17.



Вследствие действий врага двое военнослужащих были ранены. Сейчас они находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья одного из них медики оценивают как удовлетворительное, второго — средней тяжести.



Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие, и заставили противника прекратить обстрелы.

Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в районе Донецка, Октября, Спартака, Белой Каменки, Азова (Дзержинского), Васильевки.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 25 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

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