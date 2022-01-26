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«ЛНР»: 76 новых случаев COVID-19, трое умерших

26 января 2022, 08:38

«ЛНР»: 76 новых случаев COVID-19, трое умерших

За минувшие сутки, 25 января, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 76 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 62 пациента, умерли от осложнений 3 ранее заболевших.

Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».

В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 22 263 случая COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 18 681 человек, а 3 154 человека умерли от осложнений.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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