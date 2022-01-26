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В Донецке перенесли форум «Русский Донбасс» на весну 2022 года

26 января 2022, 08:57

В Донецке перенесли форум «Русский Донбасс» на весну 2022 года

Второй форум «Русский Донбасс», который планировали провести в неподконтрольном Украине Донецке в январе, перенесен на весну.

Об этом сообщил сепаратистский ресурс «ДАН» со ссылкой на директора «Русского центра» Елену Евсееву.

По словам Евсеевой, несмотря на перенос, будет сохранена вся концепция и список участников мероприятия.

О причинах переноса мероприятия не сообщается.

Форум должен был пройти в Донецке 27-28 января. Ожидалось, что в нем примут участие члены Совета федерации и депутаты Госдумы России, руководители региональных органов исполнительной власти РФ, а также представители группировок «ДНР» и «ЛНР».

В январе 2021 года группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс». Презентация состоялась на форуме в Донецке. Доктрина, в частности, включает семь шагов, которые «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе». Задача о вхождении подконтрольных «Л-ДНР» территорий в состав России там не прописана. При этом авторы указали намерение добиться «углубленной интеграции с Россией».

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук тогда заявил, что проведение форума «Русский Донбасс» в Донецке — это попытка развалить минский и нормандский переговорный процессы. 

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