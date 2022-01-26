США предупредили Беларусь о последствиях в случае помощи РФ с вторжением в Украину

США предупредили Беларусь о «решительном ответе» в случае оказания помощи РФ в нападении на Украину. Об этом заявил журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает AFP.



«Мы также ясно дали понять Беларуси, что если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США и наших союзников и партнеров», — сказал он.



«Если вторжение будет осуществляться из Беларуси, если российские войска будут постоянно находиться на ее территории, НАТО, вполне возможно, придется провести переоценку наших собственных сил в странах, граничащих с Беларусью», — добавил Прайс.



Россия разместила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, что привело к предупреждениям Запада о возможном вторжении.