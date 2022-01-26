На Донетчине выявили более тысячи новых случаев COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1018 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

От осложнений вследствие заболевания умерли еще шесть пациентов, а выздоровели 325.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 175 713 человек. Из них 165 141 пациент выздоровел, 5276 — умерли.

По информации Минздрава, за вторник, 25 января, в Украине выявили 24 321 случаев заражения коронавирусом, что на 5 203 случаев больше, чем днем ранее.