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Украина не согласится на уступки, принятые у нее за спиной — Кулеба

26 января 2022, 10:11

Украина не согласится на уступки, принятые у нее за спиной — Кулеба

Украина не согласится на компромиссы, чтобы умиротворить президента России Владимира Путина. Об этом в интервью CNN заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Киев не пойдет на какие-либо компромиссы, которые направлены на умиротворение Путина, на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину.

«Если кто-то пойдет на уступки в отношении Украины, за ее спиной, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, выслушивает указание крупной державы и следует ему», — заверил министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина уже заплатила дорогую цену, включая 15 000 жизней своих граждан, чтобы иметь полное право решать вопрос собственного будущего.

Также глава МИД указал, что у него нет сомнений, что США привержены делу защиты Украины, несмотря на недавно озвученные президентом Джо Байденом слова, что «незначительное вторжение» может не вызвать жесткую реакцию со стороны НАТО.

Кроме того, планы Вашингтона о сокращении персонала посольства в Киеве и отъезде семей дипломатов Кулеба считает преждевременными. Подчеркнув, что с уважением относится к праву каждой страны защищать своих граждан, он поделился мнением, что отъезд сеет панику и играет на пользу Путину, который пытается дестабилизировать Украину изнутри.

При этом Кулеба уверен, что Штаты «определенно» не преувеличивают российскую угрозу.

Ранее Кулеба заявил, что Россия не сможет неожиданно захватить Украину, как это было в прошлом.

Не существует разницы между небольшим и масштабным вторжением в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге. Таким образом он прокомментировал слова Байдена, который заявил, что Путину придется заплатить «серьезную и дорогую» цену в случае вторжения в Украину. Однако при этом он указал, что к «незначительному вторжению» может быть иное отношение.

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