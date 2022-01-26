«ДНР»: Почти 600 заболевших и 24 смерти от ковида за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 25 января, выявили 598 случаев коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период от осложнений умерли 24 человека, выписаны после выздоровления 78 пациентов.



За все время пандемии «ДНР» признает 123 125 заболевших COVID-19. Из них 109 391 человек выздоровел, летальных случаев — 9 509. Продолжают болеть 4 225 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 46 случаев пневмоний, из них госпитализировано 29 человек. Всего на лечении находится 611 пациентов с пневмониями, в том числе 333 на кислородной поддержке (+8 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.