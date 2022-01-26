Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР»: Почти 600 заболевших и 24 смерти от ковида за сутки

26 января 2022, 11:10

«ДНР»: Почти 600 заболевших и 24 смерти от ковида за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 25 января, выявили 598 случаев коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».

За указанный период от осложнений умерли 24 человека, выписаны после выздоровления 78 пациентов.

За все время пандемии «ДНР» признает 123 125 заболевших COVID-19. Из них 109 391 человек выздоровел, летальных случаев — 9 509. Продолжают болеть 4 225 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлено 46 случаев пневмоний, из них госпитализировано 29 человек. Всего на лечении находится 611 пациентов с пневмониями, в том числе 333 на кислородной поддержке (+8 за сутки).

У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Прочее
ДНР коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:10
«ДНР»: Почти 600 заболевших и 24 смерти от ковида за сутки
08:57
В Донецке перенесли форум «Русский Донбасс» на весну 2022 года
08:38
«ЛНР»: 76 новых случаев COVID-19, трое умерших
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 января
19:04
Украина подписала меморандумы с операторами сотовой связи о виртуальном номере для жителей ОРДЛО и Крыма
16:35
Возможна ли большая война? Опрос в Донецке ►
15:42
Без повышения зарплат и с дефицитом кадров: Ситуация на Алчевском меткомбинате при «ЛНР»
11:24
«ДНР»: Еще 647 заболевших и трое умерших от коронавируса
08:22
«ЛНР» заявила о 7 умерших от COVID-19 за три дня
22:44
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 января
21:23
Совет Госдумы РФ рассмотрит обращение к Путину о признании ОРДЛО в феврале
16:41
«ЛНР» смогла трудоустроить только половину обратившихся работников закрытых шахт
21:18
Главные новости Донбасса за неделю
10:52
ОБСЕ заметила 22 «Града», которые разместила «ЛНР» в нарушение соглашений
22:34
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
все новости
13:18
Встреча «нормандских советников» началась в Париже
13:11
Затронут рубль и технологические амбиции РФ. В США рассказали, какие санкции готовят против Москвы
13:10
Больше всего украинцы доверяют армии, волонтерам и обычным людям — опрос
12:28
Ермак прибыл на переговоры «нормандских советников» в Париже. Кремль надеется на максимальный результат
12:22
Минобразования рекомендует перевести учащихся 5-11 классов на «дистанционку» из-за COVID-волны
12:14
В Кремле сообщили, что Путин сейчас не планирует созваниваться с главами «Л-ДНР»
11:41
«Гарантии безопасности»: У Украины нет возражений по содержанию ответа США России
11:34
На Луганщине ковидом заболели еще 478 человек, трое умерли
11:26
Forbes насчитал $28 млрд убытков российских миллиардеров из-за эскалации вокруг Украины
11:10
«ДНР»: Почти 600 заболевших и 24 смерти от ковида за сутки
10:11
Украина не согласится на уступки, принятые у нее за спиной — Кулеба
09:58
На Донетчине выявили более тысячи новых случаев COVID-19
09:42
США передали Украине около 300 «Джавелинов»
09:37
«Замглавы администрации» Шахтерска будут судить заочно
09:24
США предупредили Беларусь о последствиях в случае помощи РФ с вторжением в Украину
все новости
ВИДЕО
Возможна ли большая война? Опрос в Донецке ►
25 января, 16:35
«Слив» данных украинцев в интернет правда? Мураев, Джеймс Бонд и МИ-6 — что общего? Дайджест НД ►
23 января, 22:20
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
22 января, 22:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция