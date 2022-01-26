Forbes насчитал $28 млрд убытков российских миллиардеров из-за эскалации вокруг Украины

С 20 декабря 2021 года и по состоянию на сегодня совокупное состояние 104 российских миллиардеров сократилось на 27,9 млрд долларов. На это отразилось падение фондовых индексов на фоне геополитических рисков и сообщений о возможном вторжении российских войск на территорию Украины, пишет Forbes.



Из 104 миллиардеров состояние сократилось у 74-х. Больше других потеряли основные владельцы «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.



В относительном выражении с самыми крупными потерями столкнулся основатель Arrival Денис Свердлов — оценка его состояния уменьшилась за месяц почти на 50%. Падение состояния Свердлова не связано с геополитической напряженностью — акции его компании Arrival падают фактически с момента IPO в марте 2021 года из-за замедления темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу.



На втором месте в этом списке основатель «Яндекса» Аркадий Волож, чье состояние сократилось на 26% (минус $600 млн, до $1,7 млрд). Замыкает тройку Олег Тиньков, потерявший 21% своего состояния.