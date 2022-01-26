На Луганщине ковидом заболели еще 478 человек, трое умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 478 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Наибольшее число заболевших выявлено в Северодонецке (98), Троицком (51), Кременском районе (45) и Лисичанске (43).



В результате осложнений умерли 80-летний мужчина из Лисичанска; 85-летний мужчина из Рубежного и 63-летняя женщина из Старобельщины.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 62 871 случае. Из них 57 821 пациент выздоровел, 2 262 человека умерли.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 361 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 38,4 (при пороговом уровне — 60).