В Кремле сообщили, что Путин сейчас не планирует созваниваться с главами «Л-ДНР»

В ближайших планах президента РФ Владимира Путина нет телефонных контактов с главами «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Отвечая на вопрос представителей СМИ, будут ли телефонные контакты Путина с главарями «Л-ДНР» на фоне обострения ситуации вокруг Украины, представитель Кремля сказал, что такого в планах нет.



«Нет, сейчас таких планов нет», — сказал Песков.

В ноябре 2017 года Путин провел телефонные разговоры с тогдашними главарями «Л-ДНР» Игорем Плотницким и Александром Захарченко. Темой обсуждения был обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.



Ранее Песков заявил, что к теме дальнейшего будущего самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» следует подходить аккуратно, не усиливая напряженность.



Депутаты от Компартии России 19 января предложили официально обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Совет Госдумы России рассмотрит это обращение в феврале.