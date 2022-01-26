Ермак прибыл на переговоры «нормандских советников» в Париже. Кремль надеется на максимальный результат

Глава Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации прилетел в Париж на переговоры советников лидеров Нормандского формата. Об этом он написал в Twitter.



«Наконец-то удалось разблокировать этот формат — и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины», — подчеркнул он.



Помимо Ермака, в переговорах примут участие политические советники лидеров России, Германии и Франции.



Кремль рассчитывает, что сегодняшняя встреча в Париже будет результативной настолько, насколько это возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«У меня надежда, что состоится хороший, открытый разговор с максимально возможной степенью результативности. Какова эта максимально возможная степень — сейчас предположить очень трудно», — сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Накануне переговоров в Париже Ермак заверил, что Украина не будет вести прямые переговоры с сепаратистами. Также он отрицает, что отзыв из Верховной Рады законопроекта о переходном периоде на Донбассе и Крыму является уступкой России.