Глава МИД Австрии заявил, что не согласился бы на танец с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что не согласился бы на танец с российским президентом Владимиром Путиным, как сделала его предшественница Карин Кнайсль. Об этом сообщает Kurier.



«Как мужчина, я бы не соблазнился танцем с Путиным и не делал бы этого», — сказал Шалленберг.



Кнайсль запомнилась тем, что на своей свадьбе танцевала с Путиным.







По убеждению Шалленберга, угрозы со стороны России вторгнуться в Украину — «признание провала» Кремля. Такая ситуация сравнима с подавлением Союзом восстаний в Венгрии в 1956 году и Чехословакии в 1968-м.



Кажется, что Путин предпринимает попытки «повернуть колесо времени назад», считает глава МИД.



«В действительности же он достигает обратных целей... Он просто толкает своих соседей на запад, в Евросоюз и НАТО», — говорит Шалленберг.



При этом он отметил, что никто не может заглянуть в голову Путина: «Однако угроза, к сожалению, очень реальна».



Министр признал, что страх вызывает тот факт, что «в 2022-м приходится считаться с реальными рисками возникновения вооруженного конфликта в Европе».



В то же время глава австрийского МИД высказал предостережение по поводу включения в санкционный пакет против РФ в случае вторжения в Украину. По его мнению, газопровод не несет угрозы, он даже еще не функционирует. Кроме того, следует предпринять меры, «чтобы санкции не стали бумерангом», считает он.