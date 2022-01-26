Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава МИД Австрии заявил, что не согласился бы на танец с Путиным

26 января 2022, 13:49

Глава МИД Австрии заявил, что не согласился бы на танец с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что не согласился бы на танец с российским президентом Владимиром Путиным, как сделала его предшественница Карин Кнайсль. Об этом сообщает Kurier.

«Как мужчина, я бы не соблазнился танцем с Путиным и не делал бы этого», — сказал Шалленберг.

Кнайсль запомнилась тем, что на своей свадьбе танцевала с Путиным.



По убеждению Шалленберга, угрозы со стороны России вторгнуться в Украину — «признание провала» Кремля. Такая ситуация сравнима с подавлением Союзом восстаний в Венгрии в 1956 году и Чехословакии в 1968-м.

Кажется, что Путин предпринимает попытки «повернуть колесо времени назад», считает глава МИД.

«В действительности же он достигает обратных целей... Он просто толкает своих соседей на запад, в Евросоюз и НАТО», — говорит Шалленберг.

При этом он отметил, что никто не может заглянуть в голову Путина: «Однако угроза, к сожалению, очень реальна».

Министр признал, что страх вызывает тот факт, что «в 2022-м приходится считаться с реальными рисками возникновения вооруженного конфликта в Европе».

В то же время глава австрийского МИД высказал предостережение по поводу включения в санкционный пакет против РФ в случае вторжения в Украину. По его мнению, газопровод не несет угрозы, он даже еще не функционирует. Кроме того, следует предпринять меры, «чтобы санкции не стали бумерангом», считает он.

Еще по теме

Прочее
Владимир Путин Александр Шалленберг
Места
Австрия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:10
«ДНР»: Почти 600 заболевших и 24 смерти от ковида за сутки
08:57
В Донецке перенесли форум «Русский Донбасс» на весну 2022 года
08:38
«ЛНР»: 76 новых случаев COVID-19, трое умерших
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 января
19:04
Украина подписала меморандумы с операторами сотовой связи о виртуальном номере для жителей ОРДЛО и Крыма
16:35
Возможна ли большая война? Опрос в Донецке ►
15:42
Без повышения зарплат и с дефицитом кадров: Ситуация на Алчевском меткомбинате при «ЛНР»
11:24
«ДНР»: Еще 647 заболевших и трое умерших от коронавируса
08:22
«ЛНР» заявила о 7 умерших от COVID-19 за три дня
22:44
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 января
21:23
Совет Госдумы РФ рассмотрит обращение к Путину о признании ОРДЛО в феврале
16:41
«ЛНР» смогла трудоустроить только половину обратившихся работников закрытых шахт
21:18
Главные новости Донбасса за неделю
10:52
ОБСЕ заметила 22 «Града», которые разместила «ЛНР» в нарушение соглашений
22:34
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
все новости
14:02
Рада увеличила площадь Угледара на Донетчине
13:51
Порошенко сдал паспорта и должен прибыть в ГБР на новый допрос
13:49
Глава МИД Австрии заявил, что не согласился бы на танец с Путиным
13:18
Встреча «нормандских советников» началась в Париже
13:11
Затронут рубль и технологические амбиции РФ. В США рассказали, какие санкции готовят против Москвы
13:10
Больше всего украинцы доверяют армии, волонтерам и обычным людям — опрос
12:28
Ермак прибыл на переговоры «нормандских советников» в Париже. Кремль надеется на максимальный результат
12:22
Минобразования рекомендует перевести учащихся 5-11 классов на «дистанционку» из-за COVID-волны
12:14
В Кремле сообщили, что Путин сейчас не планирует созваниваться с главами «Л-ДНР»
11:41
«Гарантии безопасности»: У Украины нет возражений по содержанию ответа США России
11:34
На Луганщине ковидом заболели еще 478 человек, трое умерли
11:26
Forbes насчитал $28 млрд убытков российских миллиардеров из-за эскалации вокруг Украины
11:10
«ДНР»: Почти 600 заболевших и 24 смерти от ковида за сутки
10:11
Украина не согласится на уступки, принятые у нее за спиной — Кулеба
09:58
На Донетчине выявили более тысячи новых случаев COVID-19
все новости
ВИДЕО
Возможна ли большая война? Опрос в Донецке ►
25 января, 16:35
«Слив» данных украинцев в интернет правда? Мураев, Джеймс Бонд и МИ-6 — что общего? Дайджест НД ►
23 января, 22:20
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
22 января, 22:34

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция