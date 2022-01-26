РФ пыталась сорвать слушания дела против нее в ЕСПЧ, заявил глава Минюста

Российское правительство многократно пыталось сорвать слушания в Европейском суде по правам человека о приемлемости межгосударственного дела «Украина и Нидерланды против России». Такое заявление сделал министр юстиции Денис Малюська в ходе своего выступления на слушаниях в ЕСПЧ, сообщает пресс-служба Минюста.



«Российская агрессия — длительная и последовательная политика РФ, которая направлена на то, чтобы заставить Украину действовать на пользу России и столкнуть ее с пути к западным ценностям и европейскому выбору. Для этого РФ применяет различные методы, один из последних заключается в наращивании чрезвычайно большого количества вооружения у границ Украины и угрозе вторжения, чтобы не допустить вступления страны в НАТО. В условиях возможного вторжения РФ, поведение России в этом судебном процессе также выглядит угрожающе», — отметил он.



По словам министра, российское правительство неоднократно пыталось сорвать слушания о приемлемости дела «Украина и Нидерланды против России», которые первоначально были назначены на 24 ноября 2021 года. РФ добивалась их отложения, мотивируя это противоэпидемическими мероприятиями из-за коронавируса, принятыми РФ, и подачи в Европейский суд наспех подготовленного заявления против Украины с требованием присоединить его к этому производству.



Министр отметил, что ни одна из этих попыток не удалась. За 16 дней до слушаний, 8 ноября 2021-го, судья от РФ сделал заявление об отводе, что заставило Европейский суд отложить слушания на 26 января 2022-го, уточнил он.



По словам Малюськи, в конце ноября 2021-го концентрация войск РФ на границе Украины находилась на начальной стадии.



«Сегодня мы защищаем интересы Украины в Европейском суде в то время, как страна находится под угрозой вторжения более чем 100-тысячной армии РФ», — подчеркнул он.

26 января в Страсбурге начались первые слушания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) о приемлемости межгосударственного дела «Украина и Нидерланды против России». Иск касается нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.