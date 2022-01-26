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Германия отправит Украине 5 тысяч военных шлемов

26 января 2022, 16:36

Германия отправит Украине 5 тысяч военных шлемов

Германия поставит Украине 5 000 военных защитных шлемов. Об этом заявила министр обороны Кристин Ламбрехт, сообщает пресс-служба министерства обороны.

«Министр Ламбрехт сегодня проинформировала комитет по обороне немецкого Бундестага о своих планах в законодательном органе. Она также дала понять, что Германия стоит рядом с Украиной. Мы доставим в Украину 5000 шлемов — снаряжение, которое необходимо», — говорится в сообщении.

Украина некоторое время просит, чтобы Германия поставила вооружение для обороны от вероятной крупномасштабной агрессии со стороны РФ, в том числе зенитные системы и боевые корабли. Однако со стороны канцлера Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок прозвучал однозначный ответ — исключить поставки летального оружия Украине.

По словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, запрос Украины касается 100 000 шлемов и защитных жилетов.

Заместитель пресс-секретаря правительства Германии заявила на этой неделе, что Берлин согласен в кратчайшие сроки доставить в Украину полевой госпиталь. Однако позже выяснилось, что Германия лишь профинансирует это. Строительством и доставкой в Украину полевого госпиталя будет заниматься Эстония, которая тоже находится в состоянии ожидания, когда Берлин передаст Украине гаубицы из запасов бундесвера.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в планах правительства страны нет поставок оружия Украине, однако от попыток путем дипломатии предотвратить возможность российской агрессии в Украину там не отказываются.

Диалог Украины и Германии по вопросу поставок оружия продолжится, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что во время переговоров с Бербок вопрос о поставках оружия обсуждался, но Украина хотела бы, чтобы ситуация разрешилась дипломатическим путем.

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