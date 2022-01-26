В Офисе президента рассказали о готовящемся визите Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон, возможно, посетит Украину. О подготовке к его визиту сообщает пресс-служба Офиса президента.



В сообщении об участии руководителя ОП Андрея Ермака в проходящей в Париже встречи «нормандских советников», в частности, указано, что "в рамках подготовки запланированного визита в Украину Макрона украинская делегация с участием заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы и министра инфраструктуры Александра Кубракова проведет ряд встреч, в том числе с министром экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэром, с целью предметного обсуждения финансового взаимодействия и двустороннего экономического сотрудничества".



Однако о сроках визита президента Франции в Украину не указано.



Встреча политических советников лидеров стран Нормандского формата началась в Елисейском дворце в Париже. Украинскую делегацию на переговорах возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак.