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Украина и Нидерланды против России: В ЕСПЧ прошли слушания по делу

26 января 2022, 17:40

Украина и Нидерланды против России: В ЕСПЧ прошли слушания по делу

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) сегодня, 26 января, состоялись устные слушания по межгосударственному делу «Украина и Нидерланды против РФ». Об этом рассказала руководительница Управления представительства государства по межгосударственным делам Секретариата Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко, передает «Суспільне».

«Сегодняшнее заседание касалось приемлемости, простыми словами, может ли Европейский суд рассматривать это дело. В этом деле на этом этапе также поднимались вопросы наличия эффективного контроля Российской Федерации над оккупированными территориями, т.е. может ли отвечать РФ за нарушения прав человека, которые имеют место на оккупированных территориях», — пояснила чиновница.

По ее словам, на слушании 26 января выступили украинская сторона, а также Нидерланды и Российская Федерация.

В частности, Украина и Нидерланды предоставляли информацию и доказательства осуществления эффективного контроля РФ над оккупированными территориями.

«Предоставляли раздаточный материал: то есть мы показывали карты оккупированных территорий, мы показывали то, что Россия присутствует. Среди прочего — это оружие российского происхождения, которое мы тоже показали судьям. В то же время Российская Федерация заявляла то, что мы и так слышим, что "мы не имеем никакого отношения к событиям на востоке Украины", что она вообще не понимает, почему к ним выдвигаются такие жалобы», — рассказала Маргарита Сокоренко.

В рамках дела также рассматривается и вопрос об уничтожении самолета MH17.

«Там мы услышали версию, что самолет был сбит украинской ракетой с контролируемой на тот момент территории Украины. Ничего нового на самом деле мы не услышали от стороны Российской Федерации. Вместе с тем мы давали аргументы, почему нет, вместе с доказательствами», — отметила чиновница.

Кроме того, дело включает и рассмотрение случаев похищения детей-сирот на оккупированных территориях, которых пытались вывезти в Россию. Сокоренко пояснила, что это второе межгосударственное дело, которое подавала Украина в 2014 году, оно касалось нескольких случаев похищения на неподконтрольной территории в 2014 году детей-сирот и попыток вывезти их на территорию Российской Федерации.

По ее словам, Россия утверждает, что «спасала» детей от боевых действий.

«Позиция России состоит в том, что к ним представители "ДНР", "ЛНР", к которым, как они говорят, не имеют отношения, привезли детей, а Россия словно их спасала, этих детей-сирот. Потому что в Украине идет война, внутренний конфликт — это позиция Российской Федерации, что это внутренний конфликт... Там было разное количество детей в течение разного периода, о котором мы заявляли. Первый раз, если я не ошибаюсь, было 13 детей», — уточнила Сокоренко.

При этом Россия утверждала, что все заявления Украины и Нидерландов необоснованны, а доказательства — сфабрикованы и сфальсифицированы.

«Кроме того, они все время избегают комментирования тех доказательств, которые мы предоставляем. За все время позиция Украины сводится не просто к утверждениям, что есть РФ, которая контролирует так называемые "ДНР", "ЛНР" и происходящие нарушения прав человека, за которые должны нести ответственность РФ. Это все подтверждается реальными историями: это свидетельства очевидцев агрессии, это свидетельства жертв», — объяснила чиновница.

Также украинская сторона предоставила информацию, собранную правозащитными и общественными организациями, и отчеты международных мониторинговых миссий, где речь идет о фактах нарушений прав человека.

По словам Маргариты Сокоренко, суд выслушал всех участников дела и завершил заседание. После него он будет принимать решение о приемлемости дела.

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