Усилия по деэскалации: Европарламент отправит в Украину делегацию

Европарламент направит в Украину делегацию с 30 января по 2 февраля для сбора информации о текущем кризисе, говорится в сообщении на сайте организации.



Как уточняется, делегация высокого уровня в составе восьми евродепутатов во главе с комитетом по иностранным делам и председателями подкомитета по безопасности и обороне Дэвидом Макаллистером (EPP, Германия) и Натали Луазо (Renew, Франция) отправится в Украину с ознакомительной миссией уже в это воскресенье.



«В ходе визита с 30 января по 2 февраля депутаты Европарламента будут наблюдать за ситуацией на местах и продемонстрируют солидарность Европейского парламента с украинским народом и его неприятие любых шагов России по дальнейшей эскалации кризиса. Визит является частью масштабных дипломатических усилий по деэскалации ситуации и предотвращению катастрофических последствий возможной войны в Украине», — отметили в Европарламенте.



Сообщается, что делегация европарламентариев встретится со спикером Верховной Рады Украины, а также запросила встречи с президентом, премьер-министром, министрами иностранных дел и обороны, а также заместителем премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Они также проведут переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и членами комитетов Верховной Рады по иностранным делам, интеграции Украины в Европейский Союз и безопасности и обороне.

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