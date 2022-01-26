По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 26 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1018 новых случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений вследствие заболевания умерли еще шесть пациентов. С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 175 713 человек. Из них 165 141 пациент выздоровел, 5276 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 598 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли 24 человека. Всего группировка «ДНР» признает 123 125 заболевших. Из них 109 391 человек выздоровел, летальных случаев — 9 509.



На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 478 заболевших коронавирусной болезнью. За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 62 871 случае. Из них 57 821 пациент выздоровел, 2 262 человека умерли.



В отдельных районах Луганской области выявили 76 новых случаев заражения. От осложнений умерли 3 ранее заболевших. С начала пандемии зарегистрировано 22 263 случая COVID-19. Выписаны 18 681 человек, а 3 154 человека умерли.



Политика



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