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По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 26 января

26 января 2022, 22:20

По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 26 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1018 новых случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений вследствие заболевания умерли еще шесть пациентов. С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 175 713 человек. Из них 165 141 пациент выздоровел, 5276 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 598 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли 24 человека. Всего группировка «ДНР» признает 123 125 заболевших. Из них 109 391 человек выздоровел, летальных случаев — 9 509.

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 478 заболевших коронавирусной болезнью. За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 62 871 случае. Из них 57 821 пациент выздоровел, 2 262 человека умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 76 новых случаев заражения. От осложнений умерли 3 ранее заболевших. С начала пандемии зарегистрировано 22 263 случая COVID-19. Выписаны 18 681 человек, а 3 154 человека умерли.

Политика

Советники лидеров Нормандского формата в Париже на сегодняшней встрече провели «инвентаризацию» разногласий по Минским соглашениям и договорились встретиться через две недели в Берлине, чтобы попытаться найти пути разрешения конфликта на Донбассе.

«Единая Россия» обратилась к руководству РФ с просьбой предоставить группировкам «ДНР» и «ЛНР» вооружение. РФ может передать боевикам ПЗРК, противотанковые снаряды и мины, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев

США предоставили РФ письменный ответ на так называемые «гарантии безопасности».

В Европейском суде по правам человека состоялись устные слушания по межгосударственному делу «Украина и Нидерланды против РФ». Выслушав представителей Украины, Нидерландов и РФ суд определит приемлемость дела.

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