На Донбассе не стреляли в день переговоров «нормандских» советников

За минувшие сутки, 26 января, незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.



Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» обстрелов не зафиксировали.

В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 26 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.



Вчера, 26 января, в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.



Кроме того, стороны провели аудит Минских соглашений и договорились провести следующую встречу через две недели в Берлине.