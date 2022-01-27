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«ЛНР» сообщила о 130 новых случаях COVID-19 и четырех умерших

27 января 2022, 08:48

«ЛНР» сообщила о 130 новых случаях COVID-19 и четырех умерших

За минувшие сутки, 26 января, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 130 новых случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 30 пациентов, умерли от осложнений 4 ранее заболевших.

Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».

В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 22 393 случая COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 18 711 человек, а 3158 человек умерли от осложнений.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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