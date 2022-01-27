Канада расширяет учебную миссию в Украине и обещает предоставить финансовую и военную помощь

Канада расширит учебную миссию UNIFIER в Украине, а также предоставит военную и финансовую помощь. Об этом в ходе брифинга правительства заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.



В планах властей Канады увеличение количества персонала миссии в два раза — до 400 военных. В самое ближайшее время в Украину прибудут почти 60 военнослужащих.



Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что работа миссии продлена еще на 3 года. Она отметила, что цель миссии — увеличить обороноспособность ВСУ путем обмена опытом и проведения совместных военных учений. Канадские военные находятся в Украине в качестве советников и консультантов.



В свою очередь министр финансов Христина Фриланд подчеркнула, что агрессия РФ в отношении Украины касается национальных интересов Канады.



Глава МИД Мелани Джоли отметила, что Канада придерживается дипломатических методов для разрешения конфликта.



Кроме того, премьер Трюдо заявил, что финансовая сторона расширения миссии составит около 280 миллионов долларов США. Он добавил, что Канада предоставит Украине нелетальное оружие, разведданные и помощь для борьбы с кибератаками.



Также дополнительно Киев получит почти 39,5 миллиона долларов США гуманитарной помощи.



«Канада предоставляет Украине до 50 миллионов долларов на гуманитарную помощь и поддержку в развитии. Это вдобавок к кредиту в 120 миллионов долларов, о котором мы объявили на минувшей неделе. Канада остается непоколебимым другом Украины и продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством и партнерами в регионе», — заявил Трюдо.



Он также обратился с призывом к РФ, чтобы та снизила напряжение и «приобщилась к содержательному диалогу для достижения мирного дипломатического решения ситуации».



Трюдо добавил, что глава Минобороны Анита Ананд в ближайшее время отправится в Латвию и Украину, где посетит дислоцированные на территории этих стран канадские подразделения.

Трюдо заявил, что Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до 120 миллионов канадских долларов на фоне попыток России дестабилизировать Украину. Канада также предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 миллионов долларов для поддержки реализации кредита.