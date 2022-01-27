Франция распространила коммюнике по итогам встречи «нормандских» советников по Донбассу

Встреча советников лидеров Нормандского формата. Фото: Елисейский дворец

Елисейский дворец распространил коммюнике по итогам встречи политсоветников лидеров стран Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия).



Советники глав государств и правительств стран Нормандского формат встретились с участием представителей министерств иностранных дел в Париже 26 января, указано в документе.



«Они подтверждают, что Минские соглашения являются основой для работы в Нормандском формате, и по-прежнему привержены смягчению текущих разногласий в будущей работе», — отмечается в коммюнике.



Также участники встречи «выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, вне зависимости от разногласий по другим вопросам, связанным с выполнением Минских соглашений».



Кроме того, они «обсудили важность активизации деятельности Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп для быстрого продвижения в реализации Минских соглашений».



Участники встречи договорились снова встретиться в Берлине через две недели.

Переговоры в Париже продолжались более 8 часов. В частности, стороны провели ревизию Минских соглашений и договорились наработать пути решения разногласий к следующей встрече через две недели.