У Зеленского оценили ответ США по «гарантиям безопасности»

России следует воспользоваться дипломатическими возможностями, чтобы «избежать негативного сценария». Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии CNN.



Таким образом он отреагировал на передачу России ответа США по «гарантиям безопасности», назвав шаг американской стороны «верной стратегией».



«Всеобъемлющий, продуманный, фактический и аргументированный ответ США на требования РФ был согласован с Украиной и другими европейскими партнерами Вашингтона», — сказал Подоляк.

Соединенные Штаты Америки предоставили Российской Федерации письменный ответ на так называемые «гарантии безопасности». Документ передали вчера, 26 января. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в письменном ответе были изложены мнения США и их союзников.