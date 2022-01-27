Беспилотник ОБСЕ, пролетающий над Донетчиной, глушили и обстреливали

Беспилотник СММ ОБСЕ подвергся глушению и обстрелу во время пролета вблизи Пищевика в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Управляя беспилотником малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 8 очередей из стрелкового оружия приблизительно в 3–4 км от их местоположения. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА. Беспилотник также подвергался воздействию помех сигналу GPS



Команда СММ приземлила БПЛА и покинула этот район.



Миссия также уточняет, что помехи сигналу могли создавать из любого места в радиусе десятков километров от местоположения БПЛА.