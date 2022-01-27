Задержан солдат, который убил пять человек в Днепре

Солдат срочной службы Нацгвардии Артем Рябчук, расстрелявший в Днепре других нацгвардейцев в ночь на 27 января, был задержан. Об этом сообщает министр внутренних дел Денис Монастыркский.



«Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести самую строгую ответственность, предусмотренную законом», — подчеркнул министр.



Кроме того, Монастырский сообщил, что для изучения обстоятельств произошедшего будет создана комиссия, которая установит мотивы солдата.



«Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые», — подчеркнул министр.



Мер Днепра Борис Филатов уточнил, что Рябчука задержали в пригороде — в Подгороднем.



В ночь на 27 января, в 3:40, на территории завода «Южмаш» в Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артем Рябчук расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием.



Пять человек погибли на месте, в том числе женщина, еще пятеро получили ранения.



Для задержания Рябчука в городе была введена полицейская операция «Сирена».