На Донетчине почти 1 400 новых случаев COVID-19, десять умерших

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1 348 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умерли еще десять пациентов, а выздоровели 127.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 177 061 человек. Из них 165 268 пациентов выздоровели, 5286 — умерли.





По данным Минздрава, за среду, 26 января, в Украине выявили 32 393 случая заражения коронавирусом, что на 8 072 случая больше, чем днем ранее. Это новый суточный рекорд по числу заболевших COVID-19 в стране.