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На Луганщине за сутки выявили более 500 новых случаев COVID-19

27 января 2022, 11:37

На Луганщине за сутки выявили более 500 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки, 26 января, зафиксировали 513 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

При этом за сутки выздоровели 50 человек.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 63 384 жителей области. Из них выздоровели — 57 871 человек, умерли — 2 262 пациента.

В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 423 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 41,3 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за среду, 26 января, в Украине выявили 32 393 случая заражения коронавирусом, что на 8 072 случая больше, чем днем ранее. Это новый суточный рекорд по числу заболевших COVID-19 в стране.

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