Рада не будет проводить заседания до середины февраля из-за коронавируса

Верховная Рада изменила календарный план проведения следующей — седьмой сессии — из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в парламенте. Соответсвующее постановление было принято сегодня 233 народными депутатами.



Седьмая сессия продлится с 1 февраля по 22 июля 2022 года. Однако из-за обострения ситуации с ковидом после открытия новой сессии — 1 февраля — состоится пленарное заседание, а 2, 3 и 4 февраля, а также 7-11 февраля, народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.



К работе в сессионном парламентарии планируют вернуться 15 февраля.



Как сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, на сегодняшний день 24 депутата и 63 работника аппарата парламента болеют ководом. «Еще в понедельник эти цифры были вдвое меньше. Следует позаботиться и о здоровье журналистов, которых всегда много в парламенте в дни пленарных заседаний», — подчеркнул он.



Вместе с тем против календарных переносов выступали представители оппозиции, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал «переждать волну» эпидемии.



«Кто-то говорит, что Верховная Рада идет на отдых, когда Верховная Рада идет работать в комитеты. Основная работа по законопроектам ведется в комитетах», — сказал Арахамия и добавил, что заболевшие нардепы смогут принимать участие в заседаниях комитетов через Zoom.