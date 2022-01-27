Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада не будет проводить заседания до середины февраля из-за коронавируса

27 января 2022, 14:03

Рада не будет проводить заседания до середины февраля из-за коронавируса

Верховная Рада изменила календарный план проведения следующей — седьмой сессии — из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в парламенте. Соответсвующее постановление было принято сегодня 233 народными депутатами.

Седьмая сессия продлится с 1 февраля по 22 июля 2022 года. Однако из-за обострения ситуации с ковидом после открытия новой сессии — 1 февраля — состоится пленарное заседание, а 2, 3 и 4 февраля, а также 7-11 февраля, народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

К работе в сессионном парламентарии планируют вернуться 15 февраля.

Как сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, на сегодняшний день 24 депутата и 63 работника аппарата парламента болеют ководом. «Еще в понедельник эти цифры были вдвое меньше. Следует позаботиться и о здоровье журналистов, которых всегда много в парламенте в дни пленарных заседаний», — подчеркнул он.

Вместе с тем против календарных переносов выступали представители оппозиции, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал «переждать волну» эпидемии.

«Кто-то говорит, что Верховная Рада идет на отдых, когда Верховная Рада идет работать в комитеты. Основная работа по законопроектам ведется в комитетах», — сказал Арахамия и добавил, что заболевшие нардепы смогут принимать участие в заседаниях комитетов через Zoom.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:12
Пушилин заявил, что «ДНР» нуждается в современном оружии
13:04
«ДНР» перевела на карантин более полусотни школ
12:37
Путину хорошо известно об инициативе поставлять оружие боевикам на Донбассе — Песков
11:55
«ДНР»: Еще 362 заболевших и 23 умерших от ковида
11:23
«ЛНР» приговорила местного жителя к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
08:48
«ЛНР» сообщила о 130 новых случаях COVID-19 и четырех умерших
22:20
По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 26 января
16:04
СБУ задокументировала факты использования боевиками российского вооружения
11:10
«ДНР»: Почти 600 заболевших и 24 смерти от ковида за сутки
08:57
В Донецке перенесли форум «Русский Донбасс» на весну 2022 года
08:38
«ЛНР»: 76 новых случаев COVID-19, трое умерших
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 января
19:04
Украина подписала меморандумы с операторами сотовой связи о виртуальном номере для жителей ОРДЛО и Крыма
16:35
Возможна ли большая война? Опрос в Донецке ►
15:42
Без повышения зарплат и с дефицитом кадров: Ситуация на Алчевском меткомбинате при «ЛНР»
все новости
16:16
В Минобороны Германии пояснили, почему не поставляют оружие Украине
16:14
ПАСЕ призвала РФ отвести войска от Украины
15:57
Это вопрос принципа: Кулеба заявил, что Украина будет вести переговоры только с РФ
15:41
Перенос заседаний ТКГ в Стамбул: Ситуация на паузе
15:41
В Краматорске долгожители будут получать стипендию
14:49
Санкции против РФ в случае вторжения в Украину коснутся «Северного потока-2» — Бербок
14:48
СБУ объявила о задержании боевика «ЛНР», который сбежал с передовой
14:14
В ТКГ обсуждают новый документ о контроле за соблюдением «тишины» на Донбассе
14:12
Пушилин заявил, что «ДНР» нуждается в современном оружии
14:03
Рада не будет проводить заседания до середины февраля из-за коронавируса
13:04
«ДНР» перевела на карантин более полусотни школ
12:54
Google посвятил дудл художнику из Мариуполя Архипу Куинджи
12:46
Кремль позитивно оценил итоги встречи в Нормандском формате
12:37
Путину хорошо известно об инициативе поставлять оружие боевикам на Донбассе — Песков
12:10
«По главному вопросу реакции нет». В Москве прокомментировали ответ США по «гарантиям безопасности»
все новости
ВИДЕО
Возможна ли большая война? Опрос в Донецке ►
25 января, 16:35
«Слив» данных украинцев в интернет правда? Мураев, Джеймс Бонд и МИ-6 — что общего? Дайджест НД ►
23 января, 22:20
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
22 января, 22:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция