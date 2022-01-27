СБУ объявила о задержании боевика «ЛНР», который сбежал с передовой

На линии соприкосновения в Донецкой области был задержан боевик группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



«По предварительным данным, боевик оставил ряды своего подразделения и убегал с ОРДЛО из-за постоянных издевательств предводителей и "кураторов" над подчиненными», — говорится в сообщении спецслужбы.



У задержанного обнаружен автомат Калашникова в разобранном состоянии.



В СБУ отчитались, что задержан житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастной к обстрелам позиций украинских войск.



На опубликованном СБУ видео задержанный рассказал, что принял решение покинуть подразделение боевиков 21 января 2022 года.





Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.



Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.