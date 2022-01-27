В Краматорске долгожители будут получать стипендию

В Краматорске Донецкой области 13 долгожителям, которым уже исполнилось или должно исполниться в этом году 100 лет, в 2022 году будут ежемесячно получать по 3 тысячи гривен стипендии. Такое решение было принято на очередной 24-й сессии Краматорского городского совета, передает «Укринформ».



«Назначить на 2022 год за счет средств городского бюджета ежемесячную муниципальную стипендию лицам, которым исполнилось сто и более лет, в размере 3000 грн ежемесячно, начиная с месяца, следующего за наступлением соответствующего возраста», — говорится в решении горсовета.



Список лиц, которым исполняется 100 и более лет, прилагается к решению. В нем 13 горожан, год рождения которых с 1919 до 1922 года.