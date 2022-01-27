ПАСЕ призвала РФ отвести войска от Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала российские власти как можно скорее увести свои войска с украинских границ и остановить эскалацию. Об этом говорится в финальном документе принятой зимой резолюции о ратификации полномочий делегации РФ, передает «Укринформ».



«Ассамблея выражает глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности, угрожающей безопасности в Европе, и наращиванием Россией военного присутствия вдоль границы с Украиной... Ассамблея призывает российские власти как можно скорее отвести свои войска с украинских границ и остановить эскалацию военного напряжения», — говорится в документе.



Пункта с призывом об отводе войск от границ Украины был внесен в ходе дебатов по инициативе члена постоянной делегации Литвы в ПАСЕ Эмануэлиса Зингериса. Парламентарий выступал против ратификации полномочий российской делегации в ПАСЕ и отметил невыполнение предыдущих резолюций, в том числе касающихся деоккупации территорий.