Командующий Нацгвардией подал в отставку после расстрела на «Южмаше»

Командующий Национальной гвардией Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» в Днепре. Об этом он сказал на брифинге сотрудников МВД в Днепре, передает «Интерфакс-Украина».



«С учетом того, что за любые действия, как и хорошие, так и плохие, несет службу командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с должности командующего Национальной гвардии», — заявил Балан.



Он также сообщил, что командование полка было утром отстранено от исполнения обязанностей, чтобы они не смогли повлиять на ход расследования. Это командир полка, начальник штаба полка и заместитель командира полка по работе с личным составом«, — подчеркнул Балан.



Также, по словам Балана, будет изучено морально-психологическое состояние личного состава за последние 6 месяцев.



Отвечая на вопрос о том, связан ли инцидент с «дедовщиной», Балан подчеркнул, что информация об этом проверяется, однако уже известно о конфликте между двумя военнослужащими, куда вмешался задержанный.



«Общаясь с личным составом охраны, военнослужащими, которые непосредственно в одном подразделении несли службу...да, у него (подозреваемого, солдата срочной службы Нацгвардии Артемия Рябчука) был конфликт приблизительно 3 недели назад. Вернее не у него был конфликт, а у двух военнослужащих, когда ныне задержанный вмешался для того, чтобы запретить этот конфликт, о чем он сообщил командиру взвода. Каких-либо других случаев...пока что ничего не обнаружено», — рассказал командующий Нацгвардии.



Также по имеющейся у Балана информации, обращения от задержанного о буллинге к руководству не поступали.

В ночь на 27 января, в 3:40, на территории завода «Южмаш» в Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артем Рябчук расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием.



Пять человек погибли на месте, в том числе женщина, еще пятеро получили ранения. Стрелок задержан.