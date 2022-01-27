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Байден поговорит с Зеленским: В Офисе президента озвучили темы

27 января 2022, 18:31

Байден поговорит с Зеленским: В Офисе президента озвучили темы

Вечером сегодня, 27 января, состоится телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Он станет продолжением сотрудничества и согласования действий между Киевом и Вашингтоном. Об этом сообщил прес-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook.

«Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим», — сообщил Никифоров.

Он отметил, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.

«О результатах мы сообщим на сайте и социальных сетях», — добавил пресс-секретарь президента.

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