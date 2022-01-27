Байден поговорит с Зеленским: В Офисе президента озвучили темы

Вечером сегодня, 27 января, состоится телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Он станет продолжением сотрудничества и согласования действий между Киевом и Вашингтоном. Об этом сообщил прес-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook.



«Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим», — сообщил Никифоров.



Он отметил, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.



«О результатах мы сообщим на сайте и социальных сетях», — добавил пресс-секретарь президента.