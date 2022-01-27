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«Нагнетают политики»: Мэр Мариуполя не видит признаков обострения ситуации

27 января 2022, 19:47

«Нагнетают политики»: Мэр Мариуполя не видит признаков обострения ситуации

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко считает, что ситуацию вокруг Украины нагнетают политики, в частности, западные. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.  

Он отметил, что считает невозможным полноценное наступление России на Украину, потому что если он президент РФ Владимир Путин будет мобилизовать войско численностью около миллиона человек, «то сама Россия восстанет против Путина».

«Поэтому я считаю, что война сегодня раздается только из телевизора, и мы слышим где-то из изданий, интернет-изданий, где-то политологи эту тему обсуждают живо, но я не считаю, что есть такая серьезная угроза для нашего города», — заявил мэр прифронтового Мариуполя.

Он подчеркнул, что каждый день общается с украинскими военными и получает от них информацию каждое утро.

«Если возвращаться в 2014 год, я получал уведомление о 100-150 обстрелах в направлении Мариуполя. Сегодня это — зеро. 150 было, а сейчас — нет. Также мы общаемся с военными и не слышим, что на линии столкновения есть рост военной составляющей со стороны наших восточных друзей. Я считаю, что сегодня… только наши политики немножко нагоняют эту [ситуацию]», — сказал Бойченко.

На вопрос, американские ли это политики, мэр Мариуполя ответил: «Я так считаю, что-то идет, с точки зрения переговоров, каких-то договоренностей, будущих».

По его словам, стороны «наращивают мышцы».

«Путин, я так считаю, это мое личное мнение, хочет, чтобы с ними договаривались. Поэтому угрожает захватить Украину. Я считаю, что он понимает, что это невозможно», — добавил Бойченко.

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