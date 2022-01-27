Украина в ТКГ предложила план разминирования и водоснабжения прифронтовых территорий

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу предложила свои варианты решения проблем разминирования и водоснабжения прифронтовой зоны. Об этом рассказал руководитель украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в эфире телеканала «Дом».



Он сообщил, что план разминирования уже готов и практически согласован на уровне рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности.



«К сожалению, пока нет согласия со стороны Российской Федерации по поддержанию плана разминирования. Мы будем продолжать эту работу. Об этой работе известно и нашим партнерам по Нормандскому формату», — сказал Костин.



По его словам, относительно водоснабжения населенных пунктов в прифронтовой зоне ситуация подобная.



«Мы постоянно контролируем процесс, мы стараемся также получить информацию от российской стороны, потому что определенные водные объекты находятся на разных территориях — как подконтрольных [Украине], так и неподконтрольных. Мы постоянно держим эту ситуацию под контролем», — добавил руководитель украинской делегации в ТКГ.