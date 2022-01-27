Москва высказалась о войне с Украиной, «ДНР» ждет оружие. Главное

Эскалации ситуации вокруг границ Украины



Москва считает даже мысль о военном конфликте между Россией и Украиной неприемлемой. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. «Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — заявил он. После этого заявление был зафиксирован рост рубля на Московской бирже.



Парламентская ассамблея Совета Европы призвала российские власти как можно скорее увести свои войска с украинских границ и остановить эскалацию.



Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила, что санкции, которые последуют в случае дальнейших военных действий РФ против Украины, затронут и российский газопровод «Северный поток-2».



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что боевики нуждаются в российском современном оружии, в том числе для противостояния беспилотникам.



Что еще произошло сегодня



США предоставили России письменный ответ на «гарантии безопасности». С ответом Вашингтона ознакомился и Киев. По словам главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы возражений по содержанию американского ответа у украинской стороны нет. Глава МИД РФ Сергея Лавров заявил, что «по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет».



В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) работают над дополнительным документом, который должен решать вопрос верификации и мониторинга режима прекращения огня на Донбассе.



Украинская делегация в ТКГ предложила свои варианты решения проблем разминирования и водоснабжения прифронтовой зоны.



Подписывайтесь на рассылку: