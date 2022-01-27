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Москва высказалась о войне с Украиной, «ДНР» ждет оружие. Главное

27 января 2022, 21:44

Москва высказалась о войне с Украиной, «ДНР» ждет оружие. Главное

Эскалации ситуации вокруг границ Украины

Москва считает даже мысль о военном конфликте между Россией и Украиной неприемлемой. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. «Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — заявил он. После этого заявление был зафиксирован рост рубля на Московской бирже.

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала российские власти как можно скорее увести свои войска с украинских границ и остановить эскалацию.

Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила, что санкции, которые последуют в случае дальнейших военных действий РФ против Украины, затронут и российский газопровод «Северный поток-2».

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что боевики нуждаются в российском современном оружии, в том числе для противостояния беспилотникам.

Что еще произошло сегодня

США предоставили России письменный ответ на «гарантии безопасности». С ответом Вашингтона ознакомился и Киев. По словам главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы возражений по содержанию американского ответа у украинской стороны нет. Глава МИД РФ Сергея Лавров заявил, что «по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет».

В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) работают над дополнительным документом, который должен решать вопрос верификации и мониторинга режима прекращения огня на Донбассе.

Украинская делегация в ТКГ предложила свои варианты решения проблем разминирования и водоснабжения прифронтовой зоны.

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