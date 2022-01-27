США призвали Китай повлиять на Россию, чтобы снизить напряженность вокруг Украины

США призвали Китай оказать влияние на Россию, чтобы Москва пошла на деэскалацию напряженности на границе с Украиной. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в четверг в ходе брифинга, передает «Интерфакс-Украина».



Она прокомментировала содержание разговора, который провели ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И.



«Наше послание Пекину было четким: мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать [Россию] к дипломатии», — сказала Нуланд.



По ее словам, госсекретарь США разъяснил китайскому коллеге глобальные риски для безопасности и экономики в случае вторжения России в Украину.



«Потому что если в Украине будет конфликт, то это не принесет ничего хорошего для Китая, будут значительные последствия для мировой экономики, для энергетического сектора», — подчеркнула Нуланд.