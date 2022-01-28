Ситуация на Донбассе: провокация ДРГ и обстрел

За минувшие сутки, 27 января, со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы два нарушения, одно из которых — нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



Так, на Луганщине, в непосредственной близости от переднего края обороны одной из механизированных бригад ВСУ, особым составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.



Кроме того, поблизости Марьинки боевики обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских действий нет.

Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксирован в направлении Талаковка-Коминтерново.



Группировка «ЛНР» заявила об обстреле позиций в направлении Веселогоровка. Подчеркивается, что в результате обстрела погиб «военнослужащий ЛНР»



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 26 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.





Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.