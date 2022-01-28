В Украине выявили 34 тысячи случаев коронавируса за сутки. Это новый рекорд

За четверг, 27 января, в Украине выявили 34 408 случаев заражения коронавирусом, что на 2 015 случаев больше, чем днем ранее. Это новый суточный рекорд за все время пандемии COVID-19 в стране.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 6 142 пациента, умерли 144 человека. Вчера госпитализировали 3 342 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 980 610 человек. Из них выздоровели 3 608 094 пациента, а умерли 99 882 человека.



Вчера вакцинировались 81 098 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 278 387 человека, из них получили первую дозу — 15 278 385 человек, получили две дозы — 14 576 722 человека. Получили дополнительную дозу — 15 626 человек, бустерную дозу — 296 099 человек. В общей сложности проведено 30 166 832 прививок.

В Украине началась новая вспышка COVID-19.



В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.